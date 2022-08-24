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7/24 Dinle A Spor Forvet bölgesine transfer yapılacak mı? Jesus açıkladı! /24.08.2022
Forvet bölgesine transfer yapılacak mı? Jesus açıkladı! /24.08.2022

Forvet bölgesine transfer yapılacak mı? Jesus açıkladı! /24.08.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Forvet bölgesine transfer yapılacak mı? Jesus açıkladı! /24.08.2022

A Spor 22:12
02

"F.Bahçe'ye rakip olamaz" /18.08.2022

A Spor 17:07
03

Jorge Jesus'a büyük övgü! /23.08.2022

A Spor 17:07
04

van Aanholt'a flaş eleştiri! "Kafasına göre oynuyor" /20.08.2022

A Spor 01:01
05

"Anladığım kadarıyla Jesus..." /16.08.2022

A Spor 01:09
06

Yasin Kol ile ilgili olay sözler! "Eleştirilecek bir yanı yok" /17.08.2022

A Spor 01:44
07

Çaprıcı Jesus yorumu! /19.08.2022

A Spor 01:01
08

O gerçeği açıkladı! "Nelsson'un asıl amacı..." /11.08.2022

A Spor 02:02
09

Ismael'e değişiklik eleştirisi! "90+3'te oyuna alınmaz" /22.08.2022

A Spor 02:25
10

Flaş sözler! "Trabzonspor Nwakaeme ve Hamsik'i arıyor" /21.08.2022

A Spor 00:49
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