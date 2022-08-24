UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0ın rövanşında Austria Wienle karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekizde böyle değildi ancak Türkiyede buna alışmalıyım. diyen deneyimli çalıştırıcı, forvete takviye yapılıp yapılmayacağına dair de konuştu. İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi