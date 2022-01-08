Fransız basınından flaş iddia! Erling Haaland için 300 milyon Euro /08.01.2022

Fransanın ünlü spor gazetelerinden LÉquipein haberine göre Paris Saint German yıldız golcü Erling Haaland için teklif hazırlıyor. Detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök verdi. Özkök, PSG, Haaland için 300 milyon Euroluk bir paket hazırlıyor. Bu pakette Borussia Dortmunda ödenecek bonservis bedeli, Haalanda yıllık ödenecek 30 milyon Euro, menejeri ve babasına ödenecek para var. Ancak Real Madrid bu transferde geri adım atmayacaktır. Dortmundda Haalanda teklif hazırlıyor. 1 yıl daha kalması için iyi bir teklif yapacağı görünüyor. dedi.