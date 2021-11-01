DİNLENİYOR...

7/24 Dinle ASpor > Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?" /01.11.2021
Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?" /01.11.2021

Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?" /01.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

DİNLE LİSTEME EKLE
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?" /01.11.2021

ASpor 01:33
02

Futbol maçında ilginç anlar! Kaleciyi arı soktu /01.11.2021

ASpor 00:28
03

Galatasaray 3 isimle yollarını ayırıyor! "Sezon ortasında..." /01.11.2021

ASpor 01:26
04

Galatasaray'ı kendine getiren oyuncuyu açıkladı! "Takımın Melo'su..." /01.11.2021

ASpor 01:36
05

Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor" /01.11.2021

ASpor 01:47
06

Fatih Terim Gaziantep maçı sonrası konuştu! /31.10.2021

ASpor 23:11
07

Toroğlu'dan flaş G.Saray yorumu! "Terim Avrupa düşünürse..." /31.10.2021

ASpor 00:58
08

Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

ASpor 01:12
09

Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber! /31.10.2021

ASpor 02:07

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x