"Galatasaray bu tarz zor maçlara daha uygun." /01.10.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi E grubunda 2. maçına Marsilye deplasmanına çıkan temsilcimiz Galatasaray, 1 puan alarak liderliğini devam ettirdi. Sabah Sporu programında maçı yorumlarayan A Spor yorumcusu Mehmet Özcan "Bu takım Trabzon deplasmanı, Marsilya deplasmanı ve Lazio gibi zor maçlara daha uygun. Çok gol vaadeden bir takım değil. Galatasaray Diagne'ye mahkum. Galatasaray muhtemelen Rusya'dan puanla döner." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)