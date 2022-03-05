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7/24 Dinle A Spor GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' /05.03.2022
GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' /05.03.2022

GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' /05.03.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:34
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' /05.03.2022

A Spor 00:34
02

Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fatih Terim değil ekibi..." /03.03.2022

A Spor 01:21
03

Türk takımlarının Avrupa yolu nasıl olacak? /01.03.2022

A Spor 04:11
04

Torrent'e sert eleştiri! "Ruhunu teslim etmiş" /28.02.2022

A Spor 00:32
05

F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" /25.02.2022

A Spor 00:20
06

Torrent Konya'da kimi oynatacak? Barça maçı öncesi... /04.03.2022

A Spor 01:03
07

Canlı yayında açıkladı! "Çarşamba günü yer yerinden oynayacak" /22.02.2022

A Spor 02:33
08

Visca'ya övgü dolu sözler! "Çoğu oyuncu onun yaptığını yapamıyor" /02.03.2022

A Spor 00:47
09

Ersin'e büyük övgü: Karaveli'nin kaderini çizdi /27.02.2022

A Spor 00:57
10

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! "Ben oymadım" /05.03.2022

A Spor 06:34
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