GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' /05.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konysapora konuk oluyor. Ligde son iki maçından galip çıkan sarı kırmızılı kulüp serisini devam ettirmek ve tırmanışını sürdürmek istiyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, teknik direktör Domenec Torrent hakkında konuştu. Dindar, Guardiolanın çaycısı falan dediler. Guardiola yanında çaycı diye bulundurmaz ve İngiliz medyasına en iyi dostlarından birisinin Galatasarayın hocası olduğunu söylemezdi. Guardiolanın yanında herkes yardımcı da olamaz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi