GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim sistem değişikliğine mi gidiyor? (GS haberi) /08.10.2021

ASpor

Süper Lig'e beklediği gibi başlayamayan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında istediği sonucu sistem değişikliği ile aldı. Teknik direktör Fatih Terim, maç içerisinde çift forvete döndükten sonra istediği 3 puanı aldı. Galatasaray sezonun devamında çift forvete dönebilir. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'a göre Halil Dervişoğlu'nun yanında Mostafa Mohamed veya M'Baye Diagne oynayabilir. Son maçta 2 gol atan Mısırlı yıldız Mohamed'in oynaması olsalığı biraz daha yüksek gözüküyor. | Galatasaray haberleri