GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a şok transfer sözleri! "Herhalde gelecek sezona hazırlanıyor" /30.01.2022

Süper Ligde oynadığı 23 maçta 27 puan toplayan Galatasaray düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Bu sorundan kurtulmak için eksik bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı kulübü, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan, Düşündüğünüz futbolculardan vazgeçebiliyorsunuz. Bürki, Diawara, Mendy gibi isimler konuşuldu ancak olmadı. Trabzonspora bakarsak yaptığı transferleri devre arasından önce bitirdi. Hatta süre bile aldılar. Galatasaray 2 maç daha transfersiz geçirebilir. Herhalde gelecek sezonun kadrosunu kuruluyor.