GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sorun ne? Geçen sezon... /01.01.2022

Süper Ligin ilk yarısını 27 puanla Galatasaray, 10. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı 19 maçta 7 galibiyet bulan sarı kırmızılı ekip 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla Cimbom geçen sezonu aratıyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaraydaki problemin sebebini açıkladı. Karaman, Doğru yükleme yapmıyorsunuz. Sahaya çıktığı zaman oyuncu sakatlanıyor. Fatih Terim, Keremi bir süre kulübeye çekmek zorunda kaldı. Feghouliyi de öyle yaptı. Galatasarayda en büyük problem fiziksel kondisyon. dedi | Galatasaray haberleri GS spor haberi