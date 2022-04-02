Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Aslan'ın 11'i... /02.04.2022

Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Ligin 31. haftasında Vavacars Fatih Karagümrükü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım Fenerbahçe derbisi öncesi moral arayacak. Karagümrük ise kendisini Avrupa potasına atmaya çalışacak. Aslan sahaya Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis 11i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30da Nef Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...