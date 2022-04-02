Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Aslan'ın muhtemel 11'i... /02.04.2022

Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Süper Ligin 31. haftasında Galatasaray evinde Vavacars Fatih Karagümrükü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım maçı kazanıp ligin orta sıralarına tırmanmanın peşinde. Karagümrük ise kendisini Avrupa potasına sokmaya çalışacak. Aslanın sahaya Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30da Nef Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...