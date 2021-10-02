Galatasaray Süper Lig'e rotasyonla dönüyor /02.10.2021
ASpor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya deplasmanından istediği skorla dönan Galatasaray lige dönüyor. Sarı kırmızılı ekibin Çaykur Rizespor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan "Diagne yerine Halil ile başlanmasını bekliyorum. Marcao'nun cezası yüzünden savunmada Nelsson-Luyindama ikilisine dönülecek. Boey'un götürülmesini beklemiyorum." açıklamalarında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)