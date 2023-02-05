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7/24 Dinle A Spor GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! /05.02.2023
GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! /05.02.2023

GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! /05.02.2023

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! /05.02.2023

A Spor 01:17
02

"F.Bahçe maçına kadar kaybetmezse..." /31.01.2023

A Spor 00:27
03

Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu işler şovla olmuyor" /29.01.2023

A Spor 00:57
04

Flaş Arda Güler sözleri! "Eksiklerini giderirse..." /30.01.2023

A Spor 00:54
05

Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maça damga vurdu /03.02.2023

A Spor 02:19
06

Özbek'e flaş eleştiri! "Söz ağızdan çıktıktan sonra..." /25.01.2023

A Spor 02:16
07

Yıldız isme büyük övgü! "Gecenin kahramanıydı" /02.02.2023

A Spor 01:40
08

Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı" /01.02.2023

A Spor 00:47
09

Şenol Güneş'e flaş eleştiri! /05.02.2023

A Spor 01:50
10

Yabancı hakem gelecek mi? /04.02.2023

A Spor 01:09
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