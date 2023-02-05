Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Bu tip sahada böyle başlanmaz. Önce ilk topları uzun oynarsın. Özellikle ilk 10 dakika. Maçın başında Musleranın yaptığını yapamazsın. Topu ortaya attı ve Trabzonlu oyuncular anında bastı. Musleranın attığı top kısa geldi. Trabzonlu oyuncu da araya girdi ve çok güzel bir gol attılar. Muslera gibi bir kalecinin bu sahada onu yapmaması gerekirdi. 15-20 dakika sonra zemin oturunca yaparsın. dedi. | Galatasaray - Trabzonspor haberleri