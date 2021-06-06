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7/24 Dinle A Spor Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! /06.06.2021
Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! /06.06.2021

Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! /06.06.2021

150 Bölüm | 32:19:38

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! /06.06.2021

A Spor 00:58
02

Tarihi verdi! Galatasaray'da kaleci belli oluyor /03.01.2022

A Spor 01:27
03

G.Saray'da transfer krizi! "Terim ikna olmadı" /04.01.2022

A Spor 01:25
04

Trabzonspor'da Visca gelişmesi! "Birkaç gün içerisinde..." /02.01.2022

A Spor 00:37
05

Visca mı Efecan mı? "O ismin olma ihtimali..." /31.12.2021

A Spor 01:59
06

Canlı yayında sert eleştiri! "Ortada samimiyetsizlik var" /05.01.2022

A Spor 01:02
07

G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

A Spor 01:10
08

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sorun ne? Geçen sezon... /01.01.2022

A Spor 01:25
09

G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" /29.12.2021

A Spor 01:06
10

Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olacak? "Altay karşısında..." /30.12.2021

A Spor 00:46

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