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7/24 Dinle ASpor Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor" /29.10.2021
Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor" /29.10.2021

Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor" /29.10.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor" /29.10.2021

ASpor 01:44
02

Trabzonspor'da gündem transfer! /29.10.2021

ASpor 14:22
03

Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021

ASpor 01:02
04

Beşiktaş'ta sakatlar yine can sıkıyor! /29.10.2021

ASpor 01:43
05

O açıklamaya Mahmut Uslu da tepki gösterdi! "Yakasından tutup..." /29.10.2021

ASpor 01:57
06

IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir" /29.10.2021

ASpor 02:13
07

FIFA'ya o federasyondan rest! "Katılmıyoruz" /29.10.2021

ASpor 01:46
08

Trabzonspor'da yeni hedef 26 yıllık rekor! /29.10.2021

ASpor 01:28
09

"Pereira'nın Mesut'tan beklentisi..." /28.10.2021

ASpor 01:12

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