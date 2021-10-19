Galatasaray'da eksikler dönüyor! "Terim o silahları kullanmak isteyecektir" /19.10.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotif Moskova deplasmanına çıkacak. Grupta namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, koltuğu bırakmak istemiyor. Zorlu deplasman öncesinde Galatasaray'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Serhan Türk, "Marcao, Berkan ve Boey dönüyor. Fatih Terim, Marcao ve Sacha Boey silahlarını kulanmak isteyecektir Avrupa maçında. Galatasaray takımı eksiklerinden arınmış bir şekilde Moskova deplasmanına gidiyor diyebiliriz." | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)