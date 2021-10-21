Galatasaray'da Elneny ve Melo operasyonu! "Gelir ve oynar demiyorum" /21.10.2021

ASpor

Galatasaray'da defansif orta sahaya transfer yapmak istiyor. Yaz transfer döneminde Elneny ile anlaşmasına rağmen Arsenal'i ikna edemeyen Galatasaray, Mısırlı orta sahayı gündemden düşürmedi. Diğer bir yandan eski yıldızı Felipe Melo ile görüşme halinde olan sarı kırmızılı kulüp, iki oyuncu için de görüşme halinde. Spor Ajansı programında iki oyuncunun transefi hakkında görüşlerini bildiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Elneny'nin sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi bitiyor. Derve arası Galatasaray'a gelme olasılığı yüksek. Yoksa Elneny seviyesinde bir oyuncu gelecek. Planın Melo olduğunu sanmıyorum. Melo'nun gelişini Arda Turan'ın gelişi gibi görmek lazım. Ama sportif ve teknik anlamda bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ben gelir oynar demiyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)