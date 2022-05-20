Galatasaray'da koltuk savaşları! /20.05.2022

11 Haziranda yapılacak seçim öncesinde Galatasarayın başkan adayları listelerindeki son rötuşlar yapıyorlar. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlunun karşı karşıya geleceği seçimde bazı isimlerin reaksiyonları camiada soru işareti bıraktı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, Bir çatı aday ortaya çıkıyor ve Metin Öztürk ile Dursun Özbek birleşiyor. Barış Nane, Galatasaraya ne verdin de Dursun Özbeke rest çekiyorsun. Erdem Timurun yerine gelip konuşuyorsun. Galatasaray pazarlık yapma yeri değildir. | Galatasaray haberleri GS spor haberi