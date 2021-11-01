Galatasaray'ı kendine getiren oyuncuyu açıkladı! "Takımın Melo'su..." /01.11.2021

Süper Lige istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, son haftalarda aldığı puanlarla beraber yükselişe geçti. Savunmada ve hücumda bekleneni veremeyen sarı kırmızılı ekip, Marcaonun dönüşüyle beraber yükselişe geçti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Marcaonun etkisini dile getirdi. Dindar, Marcao, Galatasarayı kendine getirdi. Herkesin performansını yükseltti. Özellikle savunmada oyun kurma sıkıntısı yaşayan Galatasarayın bu problemini çözdü. Galatasarayın Melosu oldu. Marcao bugün kaybedilmiş olsaydı çok önemli bir oyuncudan olacaktı ve mali anlamda kayıp yaşayacaktı. Fatih hoca ve Başkan Burak Elmas, Marcao krizini çok iyi yönetti. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi