"Galatasaray'ın imdadına Beşiktaş yetişti" /12.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ı konuk edecek. Zorlu müdahele 14 Mart Pazartesi günü Nef Stadyumunnda oynanacak. Sarı kırmızılı ekip 10 Mart Perşembe günü oynadığı zorlu Barcelona maçının ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etmişti. Barcelona ile hafta içi rövanş maçına çıkacak olan Galatasarayın talebine henüz TFF tarafından yanıt gelmedi. Beşiktaş cephesi ise maçın aynı günde oynanmasını istedi. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar durumu değerlendirdi. Dindar. Beşiktaş maçı öncesi Galatasarayı bu kriz motive ederdi. Galatasarayın imdadına Beşiktaşın başkanı ve yöneticileri yetişti. Galatasaray taraftarı Barcelona maçına randevu ayarlarken artık Beşiktaş maçına da kendilerini ayıracaklar. Tribünlerde 50 taraftar olacaktır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberleri