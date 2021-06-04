"Gazilerimiz ve şehit aileleri bu zaferi bekliyordu" /04.06.2021

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman A Spora konuştu. Ataman, Türk basınının sorularına genelde Türkçe cevap verdim. Bunun nedeni Almanyada yaşadığımız vize sorunlarıydı. İki kızımı maça getiremedim. Orada bir ayrımcılık yapıldığını hissettim. Bu yapılanlara çok dolmuştuk. Türkiyede herkes tek yürek haline gelmişti, bunu hissediyorduk. Maç sonunda da reaksiyon olarak Türkçe konuştum. Gazilerimiz, şehit aileleri, herkes bizden bu zaferi bekliyordu dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri