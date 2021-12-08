Gedson Fernandes'in babası müjdeyi verdi! /08.12.2021

Galatasarayın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benficalı Gedson Fernandesin babasından flaş bir paylaşım geldi. Baba Edeson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Günaydın yakında geri döneceğiz ifadelerini kullandı. Edesonun yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında, konuyla ilgili olarak, Artık Gedson için daha olumlu bir durum söz konusu. Sezon başında 10 milyon Euronun üzerinde rakamlar konuşuluyordu. Şimdi ise 7-8 milyon Euronun aşağısından pazarlıklar başlayabilir ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi