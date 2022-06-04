"Gelecek yıl en büyük favorim!" /04.06.2022

Fenerbahçede teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus kolları sıvadı. İsmail Kartal ile sezonu statlarda kapalı gişe bitiren sarı lacivertli ekip gelecek yıl için şampiyonluğa gözünü dikmiş durumda. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan gelecek yılın en büyük favorisinin Fenerbahçe olduğunu açıkladı. Özcan, Trabzonspor Fenerbahçeye nazaran Şampiyonlar Ligi için 1 ön eleme turu oynayacak ve rakipleri daha rahat. Şenol Güneşin Beşiktaşı, Fatih Terimin Galatasarayı ve Okan Burukun Başakşehiri ne yaşadıysa 6 Şampiyonlar Ligi maçı Abdullah Avcının Trabzonsporunu yıpratabilir. O yüzden yeni sezonda en net şampiyonluk favorim Fenerbahçe. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi