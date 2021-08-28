"Gelen Pereira gidenden de iyi..." /28.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira'yı yorumladı. Deneyimli teknik adam hakkında konuşan Karaman, "Vitor Pereira'nın ilk dönemi çok sağlıklı bir dönemdi ancak takım içerisinde başka problemler vardı. Sonunda da şampiyonluğun kaçmasının ardından ayrılmak zorunda kalmıştı. Gelen Vitor Pereira gidenden iyi düzeye gelmiş durumda. O gün de zaten iyiydi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)