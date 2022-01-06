Genç Emirhan'a o sözler! "Kalıcı olabilir" /06.01.2022

Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finalinda Antalyasporu 1-1 biten maçın sonucunda penaltılarla yenmeyi başardı. Kupayı evine götüren siyah beyazlı ekipte 17 yaşındaki Emirhan İlkhan uzatma süreleri ile beraber bulduğu 40 dakikada göz doldurdu. A Spor yorumcusu Taner Karaman genç oyuncu hakkında konuştu. Karaman, Önder Karavelinin takıma katkısı böyle olacak. Önder hocanın Beşiktaşta olması bazı altyapı oyuncularının as kadroya tırmanmasına vesile olabilir. Bu karşılaşmada da Emirhanı gördük. Özgüvenli duruşu ile beraber bu takımda kalıcı olabilecekmiş gibi gözüküyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi