Genç Kartallar'a flaş sözler! "Saman alevi" /01.05.2022

Süper Ligin 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserisporun konuğu oldu. Zorlu mücadelede 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip maçı 1-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Kartalın genç isimleri Emirhan ve Serdarı değerlendirdi. Keskin, Emirhan neden oynaması gerektiğini gösterdi. Saman alevi gibiydi ama top ayağına geldiği zaman ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Serdar da golde daha çok asist yapmış oldu. Mert golü kendi kalesine attı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi