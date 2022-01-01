Ghezzal'dan ters köşe! Herkes şaştı kaldı /01.01.2022

Beşiktaşta geçen sezonun flaş ismi Rachid Ghezzal bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon şampiyonluk yolunda 17 asiste imza atan yıldız oyuncu bu sezon bu istatistiklerin çok altında kaldı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ghezzaldaki düşüşün sebebini anlattı. Karaman, Sorun Ghezzalda değil. Çevresindeki oyuncular Ghezzalın performansını düşürdü. Bu sezon önce Ghezzal sakatlandı ve devamında çevresindeki oyuncular da sakatlandı. Bu konuda önlem de alınmadı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi