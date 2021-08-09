Ghezzal'ın forma giyeceği ilk maç belli oldu! /09.08.2021

ASpor

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş'ın, Rachid Ghezzal transferiyle alakalı son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Ghezzal'ın yarın itibariyle İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Ghezzal şu anda Fransa'da. Beşiktaş, Cezayirli oyuncunun lisans işlemlerine başladı. Çok büyük bir ihtimalle ligin ilk haftasındaki Rizespor maçında kadroda olacak. İlk 11'de olup olmayacağına antrenmandan sonra karar verilecek" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)