Giresunspor maçı öncesi şok G.Saray yorumu! "Favori olması..." /08.01.2022

Süper Ligin ilk yarısını 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray evinde Giresunsporu konuk edecek. İkinci yatıya galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılı ekipte tartışmalar ve fikir ayrılıkları baş gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasında sorunlar olduğu biliniyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Aslanın içinde bulunduğu durum üzerinden Giresunspor maçını yorumladı. Aslan, Kaotik bir durum var. Gündem Fatih Terimi, yönetimi ve oyuncuları yoruyor. Bu kadar eksikle nasıl bir sonuç bulacağı merak konusu ama Bu ortamda Galatasarayın favori olması zor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi