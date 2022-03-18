Gomis'e flaş eleştiri! "O pozisyonda topa bassa..." /18.03.2022

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 beraber kalan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 2-1 yenilerek Avrupaya veda etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Bafetimbi Gomisin Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yapması gerekeni açıkladı. Kelleci, Gomis o pozisyonda topun üstüne bassa ve arkadaki Cicaldau ile buluştursa daha farklı olabilirdi. Ancak burada çevre kontrolü yapmak da zor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi