Görüşmeler tıkandı! Sassuolo'nun Kaan için istediği rakam... /29.06.2021

Galatasarayda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı takımın listesinde bulunan Kaan Ayhan transferi hakkında detayları aktardı. Kaplan, A Milli oyuncu için İtalyan kulübü Sassuolonun 6 milyon Euro talep ettiğini açıkladı. Terimin ısrarla istediği bir oyuncu olduğunu ifade eden Kaplan, Sassuolonun yüksek bonservis talebi bu transferi sıkıntıya soktu. Açıkcası çok kolay gözükmüyor dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi GS haberleri