Gözler Terim'in tercihlerinde! "Yapacağı tek değişiklik..." /04.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray evinde Altayı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin ilk 11i şekillenmeye başladı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasarayın 11inde kimlerin olması gerektiğini açıkladı. Alpaslan, Morutanın oynaması lazım. Bonservis parası verdiniz ve oynatarak bu paraları çıkarmanız lazım. Morutan oynayacaktır. Fatih Terimin tek değişikliği santrafor bölgesinde olur. Diagne yerine Mostafa Mohamed oynayabilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi