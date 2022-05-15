Göztepe maçı sonrası 5 kritik detay! /15.05.2022

Süper Ligin 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepenin konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip 9 kişi kaldığı maçı 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Kartalın Göztepe maçı sonrası 5 önemli detayını açıkladı. Kapsal, İlk olarak Valerien Ismael, takım 9 kişi kalsa bile 3lü oynattı. Beşiktaş seneye de bu sistemi oynayacak. İkincisi, Rosiere gösterilen kırmızı kart yanlıştı. Üçüncüsü, İzmirin sıcağında öğlen vakti böyle yüksek disiplinli oynaması Ismaelin takıma hakim olduğunu gösterir. Dördüncüsü, Emre Bilgin ve Emirhan İlkhan gelişiyor. Son olarak Ismael için bunlar hazırlık maçı çünkü oyuncular gelecek yılın görüntüsünü veriyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi