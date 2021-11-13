G.Saray 3 yıldızından yoksun! 20 Ocak'a kadar... /13.11.2021

Galatasarayda gözler Afrika Kupasında. 3 futbolcusundan en az 3 maç yoksun kalacak Galatasarayda transfer çalışmaları sürüyor. 9 Ocakta başlayacak turnuva 6 Şubatta sona erecek. Grup maçları ise 20 Ocakta sona erecek. Sarı kırmızılı ekip bu tarihe kadar Diagne, Mostafa Mohamed ve Feghouliden yararlanamayacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasarayın kupa için çözümünü anlattı. Çorlu, Galatasaray transfer çalışmalarına erkenden başladı. 2-3 transferi bitirip o boşluğu doldurmak isteyecek. Erken elenip geri dönenler oldu. Finale kalıp eksikliği hissedilenler oldu. Galatasarayda bu isimlerin alternatifleri var, daha da olacaktır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi