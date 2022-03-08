G.Saray derbisi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber! /08.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaraya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekipte iki isim maça yetişemeyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, İki oyuncu da oynamayacak. Welintonun Atibaya oranla sakatlığı daha uzun sürecek. Welintonun sakatlığı 2 hafta sürecek. Atiba ise bu hafta takımla çalışamayacak. Josef ve Vida ise derbide oynayabilecekler. Pjanicin durumu ise 1-2 gün içerisinde belli olacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi