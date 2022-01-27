G.Saray ile girilecek yarışta... Beşiktaş'ta Gomis gerçeği! /27.01.2022

Beşiktaş santrfor bölgesine yeni bir isim arıyor. Sezon başında takıma katılan Batshuayiden istenen performansı alamayan siyah beyazlı kulüp, Galatasaray ile Bafetimbi Gomis yarışına girebilir. Rachid Ghezzal, Gomisin sosyal medya hesabındaki gönderisine de Come to Beşiktaş yazmıştı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Gomis gerçeğini açıkladı. Sarıdağ, Bütçede yer açılırsa Gomis transferi olur ama Galatasaray ile de bir yarışa girilecek ve Gomisin tercihi burada Galatasaray olur. Galatasaray olmazsa işler değişir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi