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7/24 Dinle ASpor G.Saray kariyerini değerlendirdi! "Falcao'dan geriye kalan..." /05.09.2021
ASpor

G.Saray kariyerini değerlendirdi! "Falcao'dan geriye kalan..." /05.09.2021

ASpor

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve yüksek maliyetiyle gündeme gelen Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarla anlaşarak sözleşmesini feshetti ve La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Kolombiyalı golcünün G.Saray'daki kariyerini değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "43 maçta Falcao'dan geriye kalan Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı penaltı golü. En büyük problemi devamlılık sağlayamaması. Zarar etme pahasına gönderildi. Olumlu anlamda iz bırakamadı." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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