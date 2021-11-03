G.Saray-L.Moskova maçı öncesinde Marcao basın toplantısında soruları yanıtladı! /03.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray, Lokomotif Moskovayı konuk edecek. Grupta lider devam eden sarı kırmızılı ekip, maçı kazanması halinde bir üsrt tura kalma ihtimalini arttıracak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Marcao, Avrupa maçları bana çok yardımcı oldu. Zor bir dönem geçirdim hem fiziksel olarak hem moral olarak. Fatih Terim ve arkadaşlarım beni her iki açıdan da hazırladı. Avrupa maçlarında iyi performans göstermemi sağladı. Brezilya pasaportum var ama yanılmıyorsam Portekiz pasaportu alabilmek için 5 yıl oynamanız gerekiyor. Portekizde 1.5 yıl oynadım. dedi. İşte Marcaonun basın toplantısının tamamı... | Galatasaray haberleriğ GS spor haberi