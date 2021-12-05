G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakırın yönetimi, müsabakadan sonra çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çakırı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, Galatasarayın puanlarını Cüneyt Çakır, yardımcıları ve VAR hakemi Bahattin Duran çaldı. Oyuncuların performanslarını, taktiğin değişmesin, ve tercihlerini tartıştık ama yediğiniz gol öncesinde faul var. Galatasarayın penaltısı verilmedi. Berkan Kutlunun eline gelen top vücuttan sekiyor. Türkiyenin en iyi hakemi böyle hatalar yapamaz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi