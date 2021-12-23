G.Saray Muslera'nın yerine o ismi getiriyor! "Geri dönüyor" /23.12.2021

Galatasaray kaleci sıkıntısını çözüyor. Sivasspor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, uzun bir sakatlık sürecine girmişti. Musleranın yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe, beklenen performansı veremedi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasarayda yapılacak kaleci takviyesini açıkladı. Kaplan, Galatasarayda kaleye bir isim bulundu ancak bu isim transfer edilmeyecek. Giresunsporda kiralık forma giyen Okan Koçuk, Ocak ayında Galatasaraya geri dönecek. Sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan koruyacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi