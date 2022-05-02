"G.Saray tarihinin en kötü teknik direktörü" /02.05.2022

Galatasarayda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Süper Ligin 35. haftasında evinde Sivasspora 3-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu teknik direktör Domenec Torrent hakkında çok sert konuştu. Çorlu, Ben Torrent için iyi bir Avrupalı diyordum. Sözümü geri alıyorum. Bu bana Haginin amatörce açıklamalarını hatırlatıyor. Biraz daha ileri giderek söylüyorum. Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş en kötü teknik direktör olarak zirvede yer alacaksın Domenec Torrent. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi