G.Saray ve F.Bahçe için şok ifade! "Kaybeden şampiyonluktan olur" /14.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçeyi konuk edecek. Milli ara sonrasında oynanacak olan dev derbiden çıkacak sonuç ligin kaderini belirleyebilir. Galatasaray lider Trabzonsporun 9 puan, Fenerbahçe ise 10 puan gerisinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, Derbiyi kaybedenin şampiyonluk yarışından kopacağını düşünüyorum. Henüz erken ama Trabzonsporun 12-13 puan gerisinden kalıyorsun ve diğer büyük takımlara karşı da geride kalıyorsun. Matematiksel ve psikolojik olarak kopma gerçekleşebilir ama ben bu derbinin berabere biteceğini düşünüyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi