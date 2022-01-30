G.Saray yabancı sayısını indiriyor! Önce Luyindama sonra... /30.01.2022

Galatasarayda Luyindama, Suudi Arabistana kiralandı. Al-Taawon ile kiralık sözleşmeye imza atan Luyindama, sezon sonunda takıma geri dönecek. Peki Galatasarayda ayrılacak ve takıma katılacak oyuncular kimler? A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı ekibin transferlerinde son durumu açıkladı. Kaplan, Luyindama, Al-Taawona kiralandı. Zorunlu olmasa da satın alma opsiyonu var. Inaki Penanın bu gece İstanbula gelmesi bekleniyor. Kiralama bedeli ödenmedi ancak satın alma opsiyonu da yok. Sezon sonunda Barcelonaya dönecek. Yedlinin yerine Omar Elabdellaoui yazılacak. Luyindamanın yerine ise Pena yazılacak. Babel takımda kalacak gibi gözüküyor. Bafetimbi Gomis ile Gedson Fernandesi kadroya katmak istiyor yönetim. Gedson 2-3 gün içerisinde İstanbula gelebilir. Gomis-Galatasaray birlikteliği hafta içinde tekrar sağlanabilir dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi