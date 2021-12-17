G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

TFF ve Galatasaray arasındaki kriz sürüyor. İki cepheden de yapılan açıklamalarla beraber Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayın havuzundan çıkabileceklerini söyledi. Elmas yapılan hakem hatalarına karşılık böyle bir tepki koyduklarını açıklamıştı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bir kulübün yayın havuzundan çıkıp çıkamayacağını anlattı. Özkök, Galatasaray havuzdan ayrılamaz. Buna engel olan bir usul var. TFFnin kuruluş ve görevleri üzerine kanun var ve 13. maddeye göre Türkiyede yayın haklarının tamamını TFFnin insiyatifine bırakıyor. Kanun ancak meclisteki milletvekillerinin oyları değiştirir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi