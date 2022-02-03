G.Saray yönetime flaş sözler! "Sadece kümede kalır" /03.02.2022

Galatasaray transferlere devam ediyor. Bafetimbi Gomis ve Inaki Penayı kadrosuna katan sarı kırmızlılılarda sıra Erick Pulgara geldi. Şiliden dönmesi beklenen Fiorentinalı oyuncu Galatasaraya imza atacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Aslanın transferlerini değerlendirdi. Aktan, Kaleci antrenörünüze güvenerek Barcelonanın 3. kalecisini takımınıza katıyorsunuz ve Muslera ile yarışa sokuyorsunuz. Gomise baktığımız zaman 36 yaşında. Hazır olarak sadece Erick Pulgar var ama Milli Takımdan ne zaman geleceği belli değil. Galatasarayın kadro planlaması sadece kümede kalmaya yeter ama gelecek sezon şampiyonluk yarışında yetersiz kalır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi