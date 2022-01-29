G.Saray'a çözüm önerisi! "Gomis yerine Melo..." /29.01.2022

Galatasarayda sorunlar devam ediyor. Süper Ligde düşme potasına yaklaşan sarı kırmızılı kulüp diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sarı kırmızılı ekibin sorununu açıkladı. Aktan, Getirdiğiniz hocanın bir oyun planı yok. Maçı kaybederken 3lü defansın ortasına Aytaç Karayı koymuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Floryada bile denemiyorsun bunu. Ben buna cahil cesareti diyorum. Forvet arıyorsunuz ama Mısır son maçını oynadıktan sonra Mohamed Mostafa gelecek. Sorun ortada. Sorun Taylan, Berkan ve Cicaldau gibi 3 kırılgan oyuncuda. Oraya 2 tane beton dökmeli Galatasaray. Gomis yerine Meloyu getirin. Galatasaray daha da yukarı çıkar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi