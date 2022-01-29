G.Saray'a flaş sözler! "Menajer tuzağına düştü" /29.01.2022

Galatasaray belki de gelecek sene yarışacağı bir takıma karşı 6 gol yedi. Maçın yayınlanmasını isteyen Domenec Torrent bir şeyler deniyor. Yönetim Torrenti deniyor. Oyuncular neyi denediklerinin farkında değil. Luis Campos diye biri geldi ve ne deneyeceğini göreceğiz. Ancak böyle giderse sezon sonunda kongre üyeleri Burak Elması denemekten vazgeçeceklerdir. Tuzlaspora karşı yenilen 6 golde ne deniyorsunuz? Soyunma odasına gönderdiğiniz kalecinizi rakip takımdan izin alarak geri çağırıyorsunuz. Bu mu bir şeyler denemek? Menajer tuzağına düşen Galatasaray, Gomisi transfer etmek üzere. Borussia Dortmundun kalecisini alıyoruz diyorsunuz ama 4. kaleci. Muslera zaten Şubat sonunda dönüyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi