G.Saray'a genel kurul iptali davası! /08.04.2022

Galatasarayda yapılan genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Çıkan sonuçla beraber sarı kırmızılı ekip 30 Nisanda olağanüstü seçime gidecekti. Ancak Dernekler Masası yapılan incelemenin ardından iş mahkemeye gitti. İstanbul Valiliği mali genel kurulda usulsüzlük tespit etti. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları açıkladı. Kaplan, Zaten cuma gününden beri Dernekler Masasından bir teftiş ekibi vardı ve bu teftiş bugün sonuçlandı. Raporlarını hazırladılar ve artık iş mahkeme sürecine taşındı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi