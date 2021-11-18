G.Saray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar" /18.11.2021

Galatasaray, derbi öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hücum hattının nasıl olacağı merak edilen Galatasarayda, Fatih Terimin forveti henüz belli değil. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, olması gereken ismi açıkladı. Alpaslan, Fenerbahçe 3lü oynadığı için çabuk oyuncularla alt edebilirsiniz. Fenerbahçeyi ne kadar süratli görsek bile tek hamlelik oyuncu çok. Halil-Kerem-Morutan 3lüsü çok can yakar. Mostafa Mohamed, Fenerbahçenin savunması arasında kaybolur. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi