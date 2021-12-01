G.Saray'a şok sözler! "Lige havlu atmış" /01.12.2021

UEFA Avrupa Liginde gruptan çıkmayı son hafta öncesinde garantileyen Galatasaray, Süper Ligde istediği sonuçları alamıyor. Özellikle Avrupa maçları sonrasında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluktan uzaklaşan sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı futbolu ile tartışma konusu oluyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasarayı değerlendirdi. Özbostan, Galatasaray lige havlu atmış. Daha önce de söylemiştik bunu. Avrupada çok iyi bir zafer kazanıldı ve Fenerbahçe mağlubiyeti çok çabuk unutuldu. Galatasaray ligi çok düşünmüyor. Bunu Fatih hoca da söylüyor. Galatasaray 14 puan geride ve şampiyonluk havasına sahip değil. Hocada da yok, oyuncularda da yok. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi