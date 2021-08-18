G.Saray'da 2 ayrılık! Transferde Victor Nelsson detayı /18.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartları zorlayıp kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim de planlarını bu iki isim üzerine yapıyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Victor Nelsson'un henüz lisansı çıkmadı. Bunun sebebi de Galatasaray'ın, yabancı sınırının dolu olması. Sekidika'nın Konyaspor'a, Ozornwafor'un Denizlispor'a transferlerinin resmileşmesini bekliyorum. Böylelikle kontenjan da açılmış olacak" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)